Calciomercato Juve, c’è il sì di Khepheren Thuram: le ultime

Calciomercato Juve, pronto un altro rinforzo a centrocampo. Preso Douglas Luiz, la società bianconera anticipa Adrien Rabiot e si muove concretamente per Khepheren Thuram pronto a sbarcare in bianconero e in generale in Serie A dove ha avuto successo il fratello Marcus, attaccante interista.

Come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i contatti sono proseguiti anche nel weekend e il Dt Cristiano Giuntoli ha strappato il sì del giocatore disponibile al trasferimento a Torino, città che tra l’altro conosce bene in quanto ha già vissuto da bambino quando il padre Lilian giocava proprio per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, accelerata per Khepheren Thuram

La posizione del giocatore ora favorisce la società bianconero in sede di negoziazione, ma non è certamente l’unica società sulle tracce del 23enne. Alla Continassa però vogliono stringere i tempi per provare ad anticipare la concorrenza tra cui in particolare quella dell’Inter anche interessata per il giocatore in scadenza nel 2025 e in ottimi rapporti con la famiglia Thuram per ovvi motivi.

E’ dunque il giocatore del Nizza il prescelto per sostituire Rabiot ormai lontano dalla Juventus a sei giorni dalla scadenza di contratto e ancora senza una risposta a fronte della proposta da 7.5 milioni di euro per tre anni. Giuntoli spera di chiudere attorno ai 15 milioni di euro data la situazione contrattuale non proprio favorevole per la società della Costa Azzurra.