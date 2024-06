Calciomercato Juve, c’è l’indizio per il ritorno di Morata?

Calciomercato Juve, sta cambiando pelle la Vecchia Signora in queste settimane. Via quella vecchia relativa al ciclo firmato Massimiliano Allegri, dentro quella nuova per adattarsi al nuovo vestito col 4-2-3-1 che porterà Thiago Motta alla Continassa. E per farlo sarà necessario salutare giocatori non ritenuti adatti alla nuova filosofia calcistica e prendere chi invece sarebbe l’ideale.

Calciomercato Juve, Kean porta Morata?

E’ il caso di Wojciech Szczesny ai saluti non solo per questione anagrafica e contrattuale ma anche per l’abilità di Michele Di Gregorio coi piedi, oppure la stessa circostanza che porterà Weston McKennie comunque lontano da Torino dopo aver rischiato di far saltare l’affare Douglas Luiz e che ha visto andare a Birmingham Samuel Iling-Junior (oltre Enzo Barrenechea che il mister avrebbe voluto invece valutare) e che sta portando all’uscita adesso pure di Moise Kean in direzione Fiorentina.

Proprio da quest’ultimo giunge un potenziale indizio per chi potrebbe prendere il suo posto, ovvero Alvaro Morata. Come infatti riporta il Corriere Torino oggi in edicola, si sta chiudendo attorno ai 15 milioni di euro: guarda caso la cifra della clausola per Morata in uscita dall’Atlético Madrid. Semplice coincidenza o base per la possibile terza esperienza in bianconero per il centravanti spagnolo? C’è chi giurerebbe sulla seconda.