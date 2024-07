Calciomercato Juve, c’è un vincolo per i prossimi acquisti: di cosa si tratta

Calciomercato Juve, già tre acquisti all’attivo. Ovvero Douglas Luiz anche già ufficiale, Michele Di Gregorio atteso oggi per le visite mediche e che effettivo lo sarà nelle prossime ore e Khéphren Thuram che va dritto verso il bianconero e che anche vedremo a Torino per i test medici a strettissimo giro data un’operazione col Nizza ormai agli sgoccioli.

Calciomercato Juve, stop extracomunitari

Ma non finirà di certo qui l’estate di Cristiano Giuntoli. E non solo per rinforzare ancora il 4-2-3-1 con altri due acquisti almeno per la formazione titolare, ma anche per piazzare i tanti giocatori in lista di sbarco considerati esuberi da Thiago Motta. La società dovrà tuttavia considerare un vincolo per le prossime operazioni di mercato, e il riferimento non è alla sostenibilità in programma per procedere. Piuttosto all’aspetto burocratico.

Il club binconero, infatti, non potrà prendere altri giocatori extracomunitari da questo punto di vista. Esauriti già i due posti con gli arrivi di Douglas Luiz e il giovane Vasilije Adzic per la Juve Next Gen. Ora potranno arrivare solo giocatori comunicati con deroghe per calciatori inglesi e albanesi. E guarda caso ci sono due obiettivi proprio di questa nazionalità, ovvero Jadon Sancho per la fascia offensiva e Mario Mitaj per quella difensiva.