Calciomercato Juve, c’è una richiesta dalla Serie A per De Sciglio

Calciomercato Juve, stanno man mano andando via i vari esuberi bianconeri anche se la lista di Thiago Motta è ancora lunga. Tra questi, al primissimo posto, c’è soprattutto un nome che è ormai lontano dai progetti bianconeri già da un po’ e a prescindere anche dal nuovo allenatore subentrato a Paolo Montero chiamato ad interim dopo l’esonero di Massimiliano Allegri: si tratta di Mattia De Sciglio, giocatore voluto all’epoca tra l’altro proprio dal tecnico toscano.

Calciomercato Juve, De Sciglio verso il Monza

Non è mai decollata davvero però l’avventura bianconera dell’ex Milan, non come giocatore e stesso tecnico avrebbe sperato. A oggi sarebbe l’alternativa a destra a Danilo nel nuovo 4-2-3-1, ma in verità il 31enne ha le ore contate alla Continassa. Soprattutto alla luce di un contratto in scadenza nel 2025 che obbliga la società a una cessione necessaria quest’estate per un’ultima possibilità, seppur minima, di monetizzazione.

Da questo punto di vista, riporta TuttoSport oggi in edicola, ci sarebbe il Monza di Adriano Galliani alla porta. L’ex storico dirigente milanista è pronto a portare in biancorosso il giocatore cresciuto proprio nelle giovanili rossonere così da rilanciarlo e offrire al contempo ad Alessandro Nesta un rinforzo di esperienza per il reparto arretrato. Non dovrebbe essere difficile trovare un’intesa tra le parti. Idea decisamente più alla portata rispetto a un altro sogno che porta il nome di Wojciech Szczesny.