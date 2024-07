Calciomercato Juve, c’è un’intera formazione in vendita per 120 milioni

Calciomercato Juve, c’è un’intera formazione in vendita: lo evidenza TuttoSport oggi in edicola con tanto di interessantissimo grafico allegato. Perché in effetti è così: sebbene Cristiano Giuntoli abbia già piazzato diversi esuberi in queste prime settimane di mercato muovendosi anche in anticipo, restano ancora tantissimi altri giocatori i vendita per un tesoretto potenziale da un totale di 120 milioni di euro. Sufficienti per arrivare poi agli obiettivi Teun Koopmeiners, Jean-Clair Todibo e Jadon Sancho.

Calciomercato Juve, ecco la formazione in vendita

Si parte dai pali per un ipotetico 4-3-3: Wojciech Szczesny in uscita per un valore di 3 milioni di euro, poi linea composta da Mattia De Sciglio (1), Daniele Rugani (4), Dean Hujsen (20) e Filip Kostic (8). 36 milioni solo dalla difesa.

A centrocampo si prosegue poi con Weston Mc Jennie (10), Arthur Mello (8) e Hans Nicolussi Caviglia (6) per un altro tesoretto da 24 milioni. Infine l’attacco da cui potrebbero arrivare gli introiti maggiori: Matias Soulé (28), Arkadiusz Milik (7) e Federico Chiesa (25) per un tris da 60 milioni.

A oggi l’unico a potersi salvare da questa epurazione è il talento argentino di rientro da Frosinone che piace parecchio a Thiago Motta, ma al contempo ritenuto sacrificabile dalla società per un bene superiore che significa rendere la Juve ancor più forte. Tutti gli altri, invece, per un motivo o per un altro, dovranno fare le valigie.