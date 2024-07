Calciomercato Juve, c’è un’ipotesi inquietante per Koopmeiners: gli scenari

Calciomercato Juve, spunta un’ipotesi inquietante per Teun Koopmeiners: lo riporta TuttoSport oggi in edicola. Uno scenario estremo ma possibile e che si ricollega direttamente all’annuncio da Bergamo in queste ore, con l’amministratore Luca Percassi che ha annunciato che il trequartista olandese non è sul mercato e che non c’è né l’intenzione e né la programmazione per una sua partenza. Parole che hanno più che altro l’intento di rendere il muro dei 60 milioni di euro ancor più solido, ma potrebbe anche esserci dell’altro.

Calciomercato Juve, clamoroso scenario per Koopmeiners?

Mentre la Juventus nel frattempo lavora per la cessione di Matias Soulé così da lanciare l’assalto al 26enne atlantico, sono due gli scenari che si potrebbero concretizzare: o a quel punto potrebbe essere il giocatore a esporsi fortemente al punto da sbloccare l’affare alla luce di una promessa che il club gli avrebbe fatto un anno fa sulla futura cessione a una big, oppure per lui potrebbe esserci davvero spazio per ancora un altro anno a Bergamo.

In sospeso c’è infatti anche Aleksej Mirancuk che potrebbe accettare l’offerta USA dall’Atlanta: se dovessero entrare i 13 milioni di quest’operazione, l’Atalanta potrebbe davvero chiudere il mercato in uscita e con la Juve che si ritroverebbe clamorosamente beffata proprio come accaduto col Napoli un anno fa. Si arriverà a tanto? I tifosi gobbi non se lo augurano di certo.