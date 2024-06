Calciomercato Juve, cessione Chiesa: cosa svela SkySport

Calciomercato Juve, pende un grosso punto interrogativo sul futuro di Federico Chiesa. Anche se la tifoseria non se ne capacità perché, soprattutto adesso che Massimiliano Allegri non è più alla guida della squadra bianconera, potrebbe dare tantissimo alla Vecchia Signora. Lo ha fatto comunque in questi anni nonostante l’infortunio e i freni posti appunto dall’ex tecnico bianconero e ancor di più con un gioco propositivo e di qualità come quello che dovrebbe portare Thiago Motta.

Calciomercato Juve, ultime su Chiesa

Basta guardare ai 10 goal e ai 3 assist di questa stagione per comprendere quanto potrebbe diventare importante nel nuovo ciclo juventino. Tuttavia le esigenze di far cassa da una parte e il contratto in scadenza dall’altra mettono la società, non intenzionata a rilanciare sull’ingaggio quanto meno per il momento, a valutare una cessione senza correre il rischio, altrimenti, di perderlo a zero il prossimo anno.

Anche SkySport riferisce che non è affatto esclusa, alla fine, un’uscita dell’esterno nativo di Genova nonostante la volontà annunciata pubblicamente dopo la vittoria della Coppa Italia di voler proseguire a Torino. Si aspetterà l’Europeo per tirare le somme definitive ma il torneo continentale potrebbe diventare una vetrina importante per il club che a quel punto potrebbe approfittarne e monetizzare così da sferrare l’assalto, se non l’avesse nel frattempo già fatto, per Teun Koopmeiners che resta il grande sogno estivo.