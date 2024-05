Calciomercato Juve, cessione pesante: non è adatto per Thiago Motta? 

Calciomercato Juve, arrivano spunti dal match rocambolesco del Dall’Ara. Bologna-Juventus ha offerto non solo un gradevolissimo spettacolo per tutti gli appassionati di calcio – meno per gli juventino specialmente all’inizio -, ma anche assist in ottica futura considerando l’approdo in bianconero di Thiago Motta. Perché oltre al modulo di riferimento, ovvero il 4-2-3-1 pronto a portare anche nella Vecchia Signora, ci sono stati possibili indizi anche sui giocatori apprezzabili o meno dal tecnico italobrasiliano.

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport, Riccardo Calafiori è l’emblema del difensore che vuole Thiago Motta: non solo per la doppietta ovviamente, piuttosto per il fatto che si è rivelato un regista aggiunto impostando già dalla difesa. In quest’ottica – evidenzia il quotidiano – non è da escludere allora che il Ds Cristiano Giuntoli non faccia cassa con Bremer, vecchio stopper, per fare un investimento proprio su Calafiori.

Calciomercato Juve, Bremer sacrificato per Calafiori?

Il difensore rossoblu ha parlato anche del suo futuro nel post partita: “Restare qui nel caso dipendesse da me? Brutta domanda, la stagione non è ancora finita e a oggi mi viene difficile pensare al futuro. Voglio godermi questo bel momento il più a lungo possibile, poi vedremo”, ha replicato il 22enne che in realtà sa benissimo quel che accadrà e a prescindere dalla Juventus: è destinato a vette più alte, sebbene il Bologna ne abbia raggiunta una altissima con merito guadagnandosi una storica qualificazione in Champions League a distanza di anni.

Ma Thiago Motta porterà almeno un pupillo con sé e si spera, tra i vari gioielli, che sia proprio Calafiori la scelta dell’allenatore. Più che Zirkzee, soprattutto dopo la gara di ieri, i tifosi sperano che sia il difensore ex Roma il rinforzo per la difesa juventina. Dalla RAI, qualche giorno fa, davano per fatto l’affare. Circa 30 milioni di euro nelle casse del club di Joey Saputo.