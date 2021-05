Calciomercato Juve, ora l’obiettivo è cedere: la lista

Calciomercato Juve – Obiettivo 100 milioni di euro entro il 30 giugno. Così la Juventus ha intenzione di tamponare le ferite delle casse bianconere colpite dal Covid entro la data di chiusura del bilancio.

Gli introiti garantiti dall’accesso alla Champions League hanno dato un po’ di ossigeno, ma serve ben altro, serve sfoltire la rosa. Da questo punto di vista, la Juve ha già individuato chi sacrificare in nome dei conti.

Calciomercato Juve, la lista delle cessioni

I TAGLI – Cristiano Ronaldo è un discorso a sè stante, per questo il club bianconero lavora su uscite parallele. Come riporta il Corriere dello Sport, la Juve potrebbe liberarsi di Szczesny, la cui cessione darebbe il via libera per l’assalto a Donnarumma. La plusvalenza, inoltre, sarebbe significativa, dato che il polacco pesa per soli 7 milioni a bilancio.

Ha estimatori in Inghilterra, come in passato il ha avuti Merih Demiral, per cui il club bianconero ha sempre rifiutato offerte, anche da 40 milioni di euro. Adesso, a quelle cifre, può partire. Poi il più sacrificabile di tutti, Aaron Ramsey, grande delusione di questo biennio bianconero.

Da valutare Arthur e Bernardeschi, che Allegri potrebbe cercare di rilanciare. Infine, la lista di giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti, ovvero Rugani, De Sciglio, Perin, Luca Pellegrini e Pjaca. Tutti potenziali risparmi.

szczesny-furioso-urla-juve

fonte: ilbianconero.com