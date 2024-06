Calciomercato Juve, chi è pronto ad arrivare al posto di Rabiot

Calciomercato Juve, una buona e una cattiva notizia per la nuova mediana di Thiago Motta nel 4-2-3-1. Da una parte sale Douglas Luiz per il quale alla fine la trattativa è stata salvata grazie all’inserimento di una nuova contropartita al posto di Weston McKennie, mentre scende invece Adrien Rabiot che si allontana dalla Vecchia Signora dopo la firma sul rinnovo che non arriva e le parole di ieri in conferenza stampa piuttosto fredde a proposito di un futuro ancora juventino.

Calciomercato Juve, chi al posto di Rabiot?

Sembra esserci il Real Madrid dietro questo tentennamento del 29enne ex PSG, per una possibilità di raggiungere Kylian Mbappé e in generale la colonia francese nella capitale che lo porterebbe a rinunciare ai 7.5 milioni di euro per tre anni proposti dal Dt Cristiano Giuntoli. Nel caso fosse così la società piemontese dovrebbe virare su un altro nome per occupare lo slot a centrocampo. E sembra esserci già più di un’idea pronta, tra l’altro sempre dalla Francia.

Come conferma TuttoSport oggi in edicola, dovesse alla fine non proseguire alla Juventus, Giuntoli porterebbe a Torino uno tra Youssouf Fofana del Monaco o Khephren Thuram del Nizza, fratello dell’attaccante interista. Rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambi sono a un anno dalla scadenza di contratto con le due società e quindi che quasi dimezza il valore univoco da 30 milioni di euro.