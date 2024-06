Calciomercato Juve, Chiesa non rientra nei piani: la decisione di Thiago Motta

Calciomercato Juve, Federico Chiesa non fa parte del nuovo progetto tecnico: è questa la decisione che Thiago Motta, come svela il Corriere della Sera oggi in edicola, ha anche già comunicato a Cristiano Giuntoli. Il che spinge il giocatore, in scadenza tra 12 mesi appena, a non voler rinnovare il proprio contratto così da avere maggior libertà per poter andar via se proprio dovrà farlo. Le sue intenzioni infatti, come del resto annunciato pubblicamente dopo la vittoria della Coppa Italia, erano indirizzate a una permanenza in bianconero e invece ora dovrà rivedere i suoi piani.

Calciomercato Juve, Chiesa sul mercato

Ora bisognerà trovare una soluzione, ovvero una cessione utile tra l’altro a far cassa e dirottare il tesoretto che verrà o per Teun Koopmeiners sulla trequarti o per Maison Greewood per occupare proprio la stessa zona del campo che il 26enne lascerebbe vuota. Il suo nome ovviamente ha un forte impatto sul mercato italiano con Roma in pressing e Napoli anche pronto all’assalto per accontentare il neo tecnico Antonio Conte.

In Premier League invece si sarebbe informato il Newcastle ma chissà che non possano aggiungersi altre dopo un Europeo dove magari il talento di Genova si è anche messo in grande mostra. Il problema non sono tanto i 25 milioni di euro circa a salire che la società intende chiedere per Chiesa quanto le richieste dell’attaccante per l’ingaggio, superiori ai 6 milioni netti a stagione.