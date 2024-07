Calciomercato Juve, Chiesa via anche se parte Soulé: le ultime

Calciomercato Juve, comunque sia sarà un’estate indimenticabile per Federico Chiesa. Perché sabato prossimo l’esterno juventino, anche se ancora per poco data l’uscita in programma, sposerà la sua dolce metà e poi convolerà in viaggio di nozze. Un matrimonio che nasce per un altro che si scoglie, quello con la Vecchia Signora, perché anche lo stesso calciatore ha oramai capito di non essere più centrale nel progetto bianconero con l’arrivo di Thiago Motta in panchina.

Calciomercato Juve, Chiesa resta in uscita

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che Chiesa e la Juventus non siano mai stati così lontani come in questo momento. Il suo caso non sarà certamente comparabile a quello dei vari Weston McKennie, Arkadiusz Milik o Filip Kostic tanto per citarne qualcuno, ma alla Continassa sono ormai dell’idea che il sacrificio dell’ex Fiorentina – alla luce soprattutto dalla scadenza nel 2025 – sia oramai inevitabile anche per rinforzare la squadra secondo i programmi.

Neanche la cessione di Matias Soulé cambierebbe i piani per Chiesa: anzi a quel punto il club punterebbe a due rinforzi per le fasce più un’opzione jolly che possa fare anche da vice Vlahovic. Il 26enne, reduce da Euro 2024 per delle prestazioni personali tutt’altro che entusiasmanti, ha preso tempo con la Roma per concentrarsi sul matrimonio e valuterà il da farsi al rientro alla Continassa.

Si guarderà attorno però e lo farà soprattutto sperando in segnali dall’Inghilterra. Resta vivo a tal proposito lo scambio con Jadon Sancho del Manchester United: le parti ci saranno ragionando. In più, svela la rosea, si sono informati anche Tottenham e Chelsea. Madame nel frattempo ha calato le pretese: ora bastano 20-25 milioni più bonus.