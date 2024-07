Calciomercato Juve, Chiesa vuole incontrare Thiago Motta: le ultime 

Calciomercato Juve, pronto un faccia a faccia tra Thiago Motta e Federico Chiesa. Non nell’immediato in quanto l’esterno è attualmente in vacanza dopo l’amara spedizione in Germania per Euro 2024, ma prossimamente. In ogni caso ci sarà, come riporta il Corriere della Sera, perché l’ex Fiorentina lo ritiene doveroso prima di prendere qualsiasi decisione a proposito del futuro.

Solo dopo essersi interfacciato col neo allenatore juventino emetterà un verdetto sulla sua prossima destinazione. Probabile che il classe 97 voglia sentirsi dire dallo stesso allenatore che non rientra nei nuovi piani, capire il perché o magari provare a convincerlo in questi giorni di raduno. Del resto la voglia di vestire il bianconero non è un segreto, come annunciato dallo stesso calciatore dopo la Coppa Italia.

Calciomercato Juve, ultimissime su Chiesa

Il problema però non è solo tattico per la visione del mister ex Bologna ma anche contrattuale considerando la scadenza nel 2025 e una difficoltà per prolungare anche di un solo anno per una soluzione ponte. Il motivo qui è strettamente economico: il calciatore vorrebbe infatti un adeguamento a fronte degli attuali 5 milioni di euro, cifra però che la società non è intenzionata a ritoccare.

E se si considera anche la necessità di far cassa per puntare su Teun Koopmeiners e Jadon Sancho, ecco che sembra inevitabile il saluto di Chiesa dopo quattro anni a Torino altalenanti tra problemi fisici e altri intoppi. Incontro o non incontro con Motta, quindi, il destino sembra ineluttabile. Cristiano Giuntoli sembra abbia aperto anche a uno sconto in queste ore per il 26enne.