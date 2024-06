Calciomercato Juve, clamoroso Calafiori: cosa svelano da Bologna

Calciomercato Juve, Roberto Calafiori resta il grande obiettivo bianconero per il reparto arretrato. Si tratta di un fedelissimo di Thiago Motta che il tecnico, potendo, vorrebbe fortemente con sé in questa nuova avventura così da formare un super tandem con Gleison Bremer per blindare le vie centrali. Il problema resta il Bologna che dopo aver perso l’allenatore, e in queste ore che sta per salutare Joshua Zirkzee, non vorrebbe privarsi anche del difensore attualmente impegnato a Euro 2024.

Calciomercato Juve, colpo di scena Calafiori

Ieri è arrivato a tal proposito un messaggio forte e chiaro indirizzato alla Continassa. A lanciario è stato l’Ad Claudio Fenucci. “Abbiamo detto all’agente di Calafiori che Riccardo non si muove”, ha infatti dichiarato il dirigente. Il Bologna dovrà partecipare alla Champions League e non svuole smantellare nella sua totalità in vista di tale appuntamento, ma anzi presentarsi in forma degna così da ben figurare e non passare come vittima sacrificale di turno nel girone che sarà.

Proprio per questo, riferisce Il Resto del Carlino, la società è pronta ad alzare ancor di più la posta per Calafiori per frenare il pressing juventino elevando la richiesta a 50 milioni di euro. Una cifra che a quel punto potrebbe far virare la Vecchia Signora sul piano B già individuato.