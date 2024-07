Calciomercato Juve, clamoroso: è saltato Calafiori-Arsenal?

Calciomercato Juve, clamoroso per Roberto Calafiori: potrebbe addirittura saltare la trattativa tra Bologna e Arsenal. Già in queste ore si era parlato di una negoziazione in totale stallo causa Basilea e giungono conferme a proposito di una fumata nera addirittura. Sarebbe un vero e proprio colpo di scena che cambierebbe gli scenari non solo delle tre squadre coinvolte ma del mercato in generale.

Calciomercato Juve, clamoroso Calafiori: salta il passaggio all’Arsenal?

Secondo quanto rivelato dal Michele De Blassis, vice direttore di OggiSportNotizie, alla luce anche delle problematiche tra le due società i Gunners ci starebbero ripensando. Non sarebbero più convinti, infatti, di spendere 50 milioni di euro per un calciatore considerato tra l’altro non in perfetta forma fisica.

L’affare sarebbe “saltato al 99%”, riferisce addirittura il collega. Se confermato si tratterebbe di una mazzata per il giocatore che domani dovrà anche presenziare al raduno del Bologna. E chissà che questa situazione non possa rivelarsi un assist per la Juventus che, rassegnata a fronte di certe cifre, aveva virato su Jean Clair-Todibo del Nizza ma potrebbe essere pronta a ritornare sul pupillo di Thiago Motta. Specialmente se i 40 milioni richiesti dalla Francia potrebbero a quel punto bastare per il difensore romano, che rischia di diventare adesso un esubero data la testa forse lontana dal Dall’Ara.