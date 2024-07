Calciomercato Juve, clamoroso Percassi: “Koopmeiners non è in vendita”

Calciomercato Juve, clamoroso colpo di scena sul fronte Teun Koopmeiners: l’amministratore delegato dell’Atalanta ha infatti annunciato che il calciatore non è sul mercato. Un fulmine a ciel sereno alla Continassa per Cristiano Giuntoli e Thiago Motta che hanno finora individuato nell’olandese il grande rinforzo di quest’estate e col quale il club bianconero ha anche già un accordo di massima da 4.5 milioni di euro più bonus per un contratto quinquennale.

Calciomercato Juve, Koopmeiners tolto dal mercato?

Luca Percassi, intervenuto in conferenza stampa, ha infatti riferito che: “Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e non mai stata prevista né programmata una sua cessione”. Una notizia che spiazza specialmente ora che la Vecchia Signora sta finalizzando la cession di Matias Soulé proprio per lanciare l’assalto al trequartista della Dea.

Gli scenari più adesso sono due: o in casa atalantina è cambiato davvero qualcosa e ora c’è l’intento di puntare forte su Koopmeiners, il quale però andrà convinto considerando che ha già da un po’ la testa a Torino, oppure più verosimilmente è una strategia per tenere altissimo il prezzo e dare un segnale forte alla Juventus. Significa in questo caso che ora più che mai non si derogherà sui 60 milioni di euro richiesti per chiudere la trattativa.