Calciomercato Juve, colpo di scena: preso Cabal. Le cifre

Calciomercato Juve, colpo di scena in casa bianconera: ecco il quarto acquisto dopo Douglas Luiz, Michele di Gregorio e Khephren Thuram. Si tratta di Juan Cabal che Cristiano Giuntoli ha scippato a gran sorpresa all’Inter che sembrava nettamente in anticipo e in vantaggio sul giocatore.

Calciomercato Juve, è fatta per Cabal dal Verona

Approderà così alla Continassa il terzino colombiano che, come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il direttore tecnico juventino ha chiuso in un lampo con un’offerta da 10 milioni più 2 di bonus. I nerazzurri a quel punto si sono defilati, informando la società venta di non voler partecipare ad aste.

Il 20enne arriva ovviamente col benestare di Thiago Motta che aveva bisogno di un altro terzino sinistro oltre Andrea Cambiaso dopo la partenza di Alex Sandro che aveva lasciato un vuoto da colmare. Ma Cabal sarà un jolly difensivo, in quanto nasce in realtà difensore centrale e adattato poi sulla fascia da Marco Baroni ora alla Lazio.

Gli esterni bassi non erano una priorità rispetto ai programmi, ma Giuntoli presentatasi un’occasione ghiotta il Dt ha voluto sfruttarla senza rinviare. Il sudamericano, che in maglia gialloblu guadagnava 500 mila euro, andrà a percepire 1 milione all’anno più bonus per 5 stagioni. Il suo approdo, evidenzia il quotidiano, non esclude comunque quello di un altro difensore nel mirino: Jean-Clair Todibo.