Calciomercato Juve, colpo di scena Soulé da Roma?

Calciomercato Juve, ore caldissime per il futuro di Matias Soulé sacrificato a malincuore per finanziare il grande colpo Teun Koopmeiners e mettere il punto esclamativo sul centrocampo con l’ultimo grande colpo dopo gli arrivi comunque importanti di Douglas Luiz e Khéphren Thuram che hanno fatto dimenticare anche l’uscita di scena di Adrien Rabiot. Francese ex PSG, tra l’altro, che non ha mai più dato una risposta alla società a fronte del rinnovo contrattuale con offerta da 7.5 milioni di euro per tre anni.

Calciomercato Juve, sorpasso Roma per Soulé?

Ma a proposito di Soulé, occhio al possibile colpo di scena. Anche stamattina, infatti, si è parlato di Leicester in pole position nonostante la preferenza giallorossa del giocatore in linea di massima anche se la società non impazzisce all’idea di lasciarlo in Italia ma conterà chi metterà più soldi sul tavolo.

E a tal proposito attenzione ai capitolini perché come riporta il Corriere di Roma la società di Dan FriedKin è pronta a rilanciare e pareggiare la proposta delle Fox. Così fosse, il futuro di Soulé sarebbe ancora in Serie A ma lontano da Torino. E con la Lupa che abbandonerebbe completamente la pista relativa a Federico Chiesa per far decollare l’altra argentina decisamente più economica sul piano dell’ingaggio.