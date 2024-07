Calciomercato Juve, come si sta evolvendo il 4-2-3-1 di Thiago Motta

Calciomercato Juve, come sarà il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta? Lo schema, almeno di partenza, è una certezza ma a cambiare sono gli interpreti in base alle dinamiche di mercato e ai sali e scendi inevitabili che caratterizzano ogni sessione estiva. La nota positiva è che tre obiettivi presenti nelle precedenti formazioni tipo sono ora ufficialmente juventini: Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram.

Calciomercato Juve, ecco il 4-2-3-1 di Thiago Motta

Ora i prossimi step. Ma a difesa la Vecchia Signora si è già dovuta riadattare dopo aver perso l’occasione relativa a Roberto Calafiori, con Jean-Clair Todibo nuovo obiettivo per affiancare Gleison Bremer e con Danilo a destra e Andrea Cambiaso a sinistra. In mediana ci saranno i due neo acquisti, il brasiliano arrivato dall’Aston Villa e il figlio d’arte sbarcato dalla Costa Azzurra.

In attacco invece ci sono altri due grandi obiettivi delle prossime due settimane: Jadon Sancho a destra per far la differenza in avanti e con Karim Adeyemi primissima alternativa, Teun Koopmeiners sulla trequarti – il sogno principale di quest’estate – e Kenan Yildiz sull’altro versante e che oggi sarà a Torino per operarsi. In attacco nessun dubbio sul massimo terminale offensivo: sarà Dusan Vlahovic. L’obiettivo è tracciato: diventare l’anti-Inter e riportare Madame in alto. Dove le compete.