Calciomercato Juve, la decisione su Soulé divide i tifosi bianconeri

Calciomercato Juve, quale futuro per Matias Soulé? Purtroppo il talento argentino alla fine non è riuscito a salvare il Frosinone dove è stato in prestito questa stagione, ma ha mostrato comunque le sue grandi qualità e la sua prospettiva interessantissima considerando i soli 21 anni. Di proprietà bianconera e terminata la stagione, il giocatore farà ritorno alla Continassa per poi capire gli sviluppi di mercato.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il futuro va più verso una separazione che una conferma. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe messo il sudamericano nella lista dei cedibili. E solo per un motivo: fare cassa per investire sul mercato e dare a Thiago Motta, prossimo allenatore bianconero per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale, una squadra ancor più competitiva.

Calciomercato Juve, Soulé ceduto per fare cassa?

La nuova linea green di Cristiano Giuntoli impone però delle scelte oculate, il che significa che giocoforza qualcuno andrà sacrificato alla causa per poter elevare il budget mercato. E il talento di Mar de la Plata non sarebbe l’unico, perché anche Dean Huijsen potrebbe seguire la stessa sorte e prende sempre più quota la possibilità di uscita di Federico Chiesa al di là del clamoroso scambio col Napoli.

Conferme sulla possibilità che Soulé lasci la Vecchia Signora giungono anche da Fabrizio Romano, esperto di mercato di fama internazionale: “Mi giunge che c’è una concreta possibilità che Matias Soulè lasci la Juventus. 11 gol e 3 assist per Soulè nel suo eccellente periodo in prestito al Frosinone, tanto che diversi club europei sarebbero interessati a lui.”

Il motivo? “La Juve – continua Romano via X – potrebbe reinvestire i soldi ottenuti dalla cessione per fare offerte per obiettivi top come Calafiori e Koopmeiners“. I tifosi però non sono entusiasti, quanto meno non tutti: perché – se proprio si deve – non sacrificare un altro giocatore piuttosto che un giovane di così assoluto livello?