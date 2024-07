Calciomercato Juve, confermate altre 5 cessioni: i nomi

Calciomercato Juve, sta per iniziare effettivamente l’era di Thiago Motta. Ieri il neo allenatore bianconero è sbarcato i città in vista del raduno imminente alla Continassa e si entrerà nel vivo sia dell’azione dal punto di vista tattico per iniziare subito a lavorare sul campo che per quanto riguarda il mercato. Arrivati Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e imminente anche Khéphren Thuram, ora è arrivato il momento dell’accelerata per il grande sogno di quest’estate: Teun Koopmeiners.

Calciomercato Juve, le cessioni in programma

Ma prima bisognerà vendere. Una cessione importante per incassare i soldi necessari da dirottare a Bergamo (e il favorito resta Dean Huijsen) ma in generale anche sfoltire la rosa per salutare tutti i giocatori che non fanno parte del nuovo progetto tecnico. Da questo punto di vista, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, arrivano conferme sulle uscite di Arkadiusz Milik, Filip Kostic, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Weston Mc Kennie oltre a definire la questione per Wojciech Szczesny diviso tra Arabia Saudita e Monza.

Cessioni che faranno poi spazio a nuovi obiettivi nei programmi di Motta: un vice Vlahovic, due terzini in alternativa a Danilo e Andrea Cambiaso, un difensore dopo aver perso l’opportunità di portare con sé Roberto Calafiori. Il centrocampista americano e il portiere polacco faranno spazio invece a chi a Torino è anche già arrivato.