Calciomercato Juve, contatti con l’entourage di Sancho: le ultime

Calciomercato Juve, si cerca un esterno offensivo che faccia la differenza per il nuovo 4-2-3-1 e riprende quota Jadon Sancho come svela Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia e anche sul suo sito. L’attaccante del Manchester United, rimorso della Juventus considerando un affare fatto e sfumato per Massimiliano Allegri, ora riprende posizioni nelle gerarchie di Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva.

Calciomercato Juve, novità per Sancho?

Ecco quanto si legge direttamente sul portale dell’esperto di mercato: “Jadon Sancho piace moltissimo alla Juventus che vorrebbe chiudere un’operazione in prestito. Non bisogna avere fretta perché la Juve oggi – com’è noto – ha priorità in altre reparti. In secondo luogo bisogna capire la disponibilità del Manchester United di privarsene e c’è anche concorrenza (un club in Spagna e un altro in Premier)”.

Detto questo, scrive ancora Pedullà: “La Juve, che oggi agirebbe solo in prestito, è rimasta in stretto contatto con l’entourage di Sancho, il profilo piace molto e piaceva già a gennaio. È un discorso da riprendere più avanti, ma le evoluzioni di Sancho vanno seguite con attenzione”. In discesa invece le quotazioni di Mason Greenwood per motivi di costi e non solo. Resta viva la possibilità che porta anche al 22enne Karim Adeyemi.