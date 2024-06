Calciomercato Juve, contatti Mourinho-McKennie: fissato il prezzo

Calciomercato Juve, Weston McKennie in lista di sbarco in casa bianconera. Soprattutto lui tra tutti gli altri. Cristiano Giuntoli non ha preso bene l’atteggiamento manifestato in occasione della trattativa con l’Aston Villa e ora si cerca con una certa urgenza una nuova sistemazione per il centrocampista USA attualmente impegnato in Coppa America, ma con un destino bianconero segnato alla luce anche di un contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Juve, McKennie va da Mourinho?

Non ci sarà margine, questa volta, per un sorprendente ribaltone come accaduto lo scorso anno quando era ai margini ed è finito per tornare in prima squadra con un posto anche da titolare con Massimiliano Allegri. Ora si cerca solo una soluzione in uscita e a tal proposito José Mourinho potrebbe aiutare la Vecchia Signora.

Come confermato anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia, il tecnico portoghese è già entrato in contatto con l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità del 25enne. In linea di massima ci sarebbe il gradimento del centrocampista che però vorrebbe decidere con calma. La Juventus nel frattempo fissa il prezzo: 14-15 milioni più bonus. E difficilmente si faranno sconti. Una cosa però è certa: le strade si separeranno. Qualunque sia il caso. Altrimenti McKennie rischierebbe la tribuna.