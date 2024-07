Calciomercato Juve, contatto con Man United per Sancho: la situazione

Calciomercato Juve, è stato scelto il nome per rinforzare la fascia destra offensiva del nuovo 4-2-3-1: si tratta di una veccia conoscenza a un passo dal bianconero e sfumato solo per volere di Massimiliano Allegri, ovvero Jadon Sancho pallino di Cristiano Giuntoli dal suo approdo in bianconero. Questa volta il placet dell’allenatore di turno c’è, ovvero Thiago Motta, e quindi il dirigente sta provando di affondare il colpo.

Calciomercato Juve, novità per Sancho

Ma non sarà facilissimo riuscirci. E non tanto per il giocatore che ha già dato una disponibilità di massima alla Vecchia Signora per il trasferimento a Torino, quanto piuttosto per le condizioni economiche significative che rendono l’affare non semplicissimo. Da una parte la richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino, dall’altra un ingaggio da addirittura 8.5 milioni netti. Ecco perché il direttore tecnico vuole prenderlo in prestito e con parte dell’ingaggio pagato dal club britannico.

Le stesse condizioni con cui si sarebbe insomma trasferito diversi mesi fa e con cui è poi andato al Borussia Dortmund che lo rivorrebbe in giallonero. Primi approcci in corso intanto da parte di Madame ma si registrerebbero subito delle difficoltà come riporta La Stampa oggi in edicola. C’è l’apertura per il prestito in linea di massima ma manca l’intesa sulla cifra per l’eventuale riscatto e soprattutto le condizioni che farebbero scattare l’obbligo.