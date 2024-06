Calciomercato Juve, Conte irrompe per un obiettivo bianconero?

Calciomercato Juve: Antonio Conte starebbe provando a rovinare i piani bianconeri. Di nuovo. Dopo averlo fatto con Giovanni Di Lorenzo per il quale ha messo un veto totale sulla sua cessione, e soprattutto su un trasferimento a Torino trattandosi di una diretta concorrente napoletana per l’alta classifica, il neo allenatore del Napoli avrebbe puntato anche un giocatore nel mirino della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, inserimento Conte per Greenwood?

Si tratterebbe di Maison Greenwood, esterno del Manchester United in prestito al Getafe nell’ultima stagione e individuato da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta come il rinforzo ideale per la fascia destra nel nuovo 4-2-3-1, anche al costo di sacrificare Federico Chiesa ritenuto non adatto dal tecnico per una questione di caratteristiche. Nei pieni della società, quindi, c’è la volontà di fare la staffetta tra l’italiano e il talento britannico.

Ma occhio alla società di Aurelio De Laurentiis in tutto questo. Perché gli ex campioni d’Italia, reduce da un misero 10° posto in campionato pochi mesi più tardi, avrebbero fatto un sondaggio per il 22enne e potrebbero inserirsi così da provare a beffare la Juventus. Fermo restando che per la medesima corsia il Napoli è alla finestra, così come la Roma, anche per Chiesa. Quindi si prova a infastidire Madame, che sia in un modo o nell’altro.