Calciomercato Juve, Conte si inserisce per Koopmeiners?

Calciomercato Juve, sta diventando un tormentone la questione relativa a Teun Koopmeiners. E l’ultimissimo episodio spiazzante è arrivato proprio nelle ultime ore con le parole a sorpresa dell’Ad dell’Atalanta, Luca Percassi, che tuttavia sembra non abbiano scosso particolarmente l’ambiente interno alla Continassa. Ma attenzione al nuovo aggiornamento che giunge, perché potrebbe esserci Antonio Conte a mettere il bastone tra le ruote alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, anche il Napoli su Koopmeiners?

Secondo quanto svelato da Tuttomercatoweb, ora anche gli azzurri tornano a guardare al 26enne atlantico in ottica della cessione di Victor Osimhen. Per provare a colmare l’enorme vuoto che il nigeriano lascerà, infatti, si pensa a un diretto sostituto come Romelu Lukaku ma anche un giocatore di spessore come rifinitore e appunto Koopmeiners. Il club azzurro sarebbe così pronto a tornare alla carica dopo la scorsa estate quando ha inseguito l’ex AZ Alkmaar un’estate intera per poi restare a mani vuote.

Una notizia, se trovasse conferme, che di certo non si tramuterebbe in una buona notizia per Cristiano Giuntoli: non tanto quanto per il rischio di perdere il giocatore poiché la sua testa è abbastanza focalizzata sull’esperienza juventina, tanto per il fatto che a quel punto l’Atalanta potrebbe beneficiare creando un’asta e arrivare con ancor più certezza ai 60 milioni da sempre pretesi.