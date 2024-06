Calciomercato Juve, contropartita a sorpresa per Thuram?

Calciomercato Juve, Khephren Thuram si avvicina a grandi falcate verso Torino. Lo annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Mentre resterebbero ancora pochi giorni per sperare in un colpo di scena per Adrien Rabiot che però non ci sarà, Cristiano Giuntoli si sta cautelando con un sostituto che arriverebbe sempre dalla Francia e per il quale ha da subito strappato il sì del giocatore.

Calciomercato Juve, Thuram si avvicina

Il centrocampista di 23 anni, figlio d’arte e che già conosce Torino per averci vissuto da bambino, è in scadenza di contratto nel 2025 ed è dunque in uscita dal Nizza che non ostacolerà la cessione ma anzi spingerà per questa purché alle giuste condizioni. Da questo punto di vista l’intesa potrebbe essere prossima dopo gli ultimi aggiornamenti. Le vie sarebbero due in particolare: o il bianconero Joseph Nonge come contropartita tecnica, oppure l’inserimento di una serie di bonus per compensare l’attuale distanza tra domanda e offerta.

Parliamo precisamente di 25 milioni a fronte di una proposta di 18. Dunque si lavora sui bonus per arrivare alla metà tra le due cifre. Thuram jr va in ogni caso dritto verso la fumata bianca diventando così il secondo rinforzo per la mediana, dopo Douglas Luiz che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con la Vecchia Signora a Las Vegas dove è attualmente impegnato per la Coppa America insieme agli juventini Danilo e Gleison Bremer.