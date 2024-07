Calciomercato Juve, contrordine Soulé: sarà venduto

Calciomercato Juve, contrordine per Matias Soulé: il fantasista argentino sarà venduto. Non la prenderà di certo bene Thiago Motta come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ma si consolerà coi colpi in entrata che Cristiano Giuntoli ha in programma per mettere il punto esclamativo su questa sessione estiva dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram andato a sostituire Adrien Rabiot.

Calciomercato Juve, pronta la cessione di Soulé

Alla fine il 21enne rientrato da Frosinone è stato considerato come un sacrificio necessario per sbloccare il mercato bianconero. Serve un gruzzoletto per arrivare a Teun Koopmeiners, Jean-Clair Todibo e Jadon Sancho e l’attaccante albiceleste è l’unico che può portare una cifra più consistente tra tutti gli altri nomi in uscita come Filip Kostic, Arkadiusz Milik, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Arhur Mello e Weston McKennie.

L’alternativa sarebbe Federico Chiesa – che comunque sarà piazzato – ma l’incasso sarebbe minore e per un’uscita probabilmente più lenta. Pazzare Soulé è un modo dunque per dare un’accelerata al mercato. E da questo punto di vista è il Leicester la squadra che sta facendo più sul serio tra tutte le altre con un’offerta scritta da 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Questa ancora non soddisfa la dirigenza ma se si dovessero spingere fino a 30 più premi come probabile allora ecco che l’affare potrebbe andare in porto. A quel punto il ricavato verrebbe dirottato per uno dei tre obiettivi citati, con priorità che verrebbe data probabilmente a Koopmeiners anche se il difensore del Nizza pure è in attesa.