Calciomercato Juve, cosa blocca il rinnovo di Chiesa

Calciomercato Juve: il paradosso Federico Chiesa contraddistingue questa primissima parte di estate bianconera. Praticamente tutti i tifosi infatti vogliono l’esterno ex Viola nel nuovo corso ma la società sembra di un’idea differente, col giocatore che anzi va dritto verso una cessione subito dopo gli Europei. Si attende appena la vetrina internazionale per provare a monetizzare più del previsto, magari tramite un’offerta dalla Premier League che permetterebbe di non ritrovarselo nemmeno come avversario la prossima stagione.

Calciomercato Juve, ultimissime sul rinnovo di Chiesa

Napoli e Roma sono infatti alla finestra per il 26enne, ma occhio anche alle piste britanniche rappresentate da Liverpool e Manchester United che potrebbero sferrare l’assalto nel caso in cui decidessero di muoversi con decisione. Di certo un epilogo amaro per giocatore e ambiente considerando le parole dello stesso Chiesa dopo la vittoria della Coppa Italia e l’uscita di scena di Massimiliano Allegri che ha rappresentato per anni un freno al talento dell’esterno di Genova.

Ma perché la situazione per il rinnovo è attualmente in stallo? Come riporta il Corriere di Torino, il problema è che il giocatore chiede un aumento rispetto ai 5 milioni di stipendio e la dirigenza sembra non volerglielo corrispondere, sia per una questione relativa al contenimento del tetto ingaggio in corso con la figura di Cristiano Giuntoli sia perché sembrerebbe che anche lo stesso Thiago Motta preferisca un esterno con caratteristiche differenti rispetto all’ex Fiorentina.