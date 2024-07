Calciomercato Juve, cosa c’è dietro le parole di Percassi su Koopmeiners

Calciomercato Juve, colpo di scena ieri da Bergamo per Teun Koopmeiners: sono infatti arrivate delle dichiarazioni a sorpresa da parte di Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, a proposito del futuro del trequartista olandese che rappresenta il grande obiettivo bianconero di quest’estate. Parole, almeno di facciata, di chiusura totale considerando quel: “Koopmeiners non è in vendita”.

Calciomercato Juve, perché Percassi ha chiuso per Koopmeiners?

Ma perché il dirigente atlantino ha pronunciato tali dichiarazioni nonostante gli scenari di base tra cui un accordo già raggiungo tra Vecchia Signora e calciatore per un contratto quinquennale da 4 milioni più bonus? Come rivela TuttoSport oggi in edicola, il figlio del patron Antonio Percassi innanzitutto non vuole far passare il messaggio che la Dea sia intenzionata a privarsi del calciatore.

E il tutto appartiene a una strategia dialettica ben precisa, perché la società – almeno per quanto riguarda l’aspetto formale – non dirà mai che è favorevole alla cessione del suo giocatore per non esporsi coi tifosi e perché così facendo tiene alta e fissa la valutazione di 60 milioni di euro. Altro che i 40 finora ipoteizzati dal club piemontese. A tal proposito Cristiano Giuntoli attende la cessione di Matias Soulé per poter alzare la posta. E provare a chiudere il tormentone.