Calciomercato Juve, cosa è pronto a fare Di Lorenzo pur di firmare

Calciomercato Juve, Danilo ha annunciato la sua permanenza in bianconero e nel frattempo un altro esterno destro sta facendo di tutto per approdare alla Continassa: Giovanni Di Lorenzo che ha anche già sentito Thiago Motta. Per la società non sarebbe un problema la coesistenza dei due date le tante competizioni all’orizzonte e la duttilità di entrambi che possono giocare volendo anche in difesa, e nel frattempo il terzino della nazionale italiana è pronto a dar battaglia pur di ritrovarsi in questo ballottaggio bianconero.

Calciomercato Juve, Di Lorenzo ostinato

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, il 31enne non è assolutamente disposto a indietreggiare nonostante le intenzioni del Napoli di trattenerlo e il muro totale di Antonio Conte che non vorrebbe perderlo e in più non lo vorrebbe vedere allo Stadium dove andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Vuole giocare alla Juventus ed è pronto a forzare ulteriormente, non risultando intimorito nemmeno dallo scenario di poter finire in tribuna in questa stagione e potenzialmente anche nelle prossime.

Di Lorenzo ha così chiuso le comunicazioni dalla Germania col club partenopeo in quanto ritiene chiuso il suo ciclo in Campania. Vuole approdare in Piemonte dove è pronto per lui un ingaggio da 4.5 milioni di euro e lo ribadirà ad Aurelio De Laurentiis al rientro dalla competizione internazionale. Come riportato ieri invece da Radio Kiss Kiss, il giocatore potrebbe addirittura non presentarsi al ritiro di Dimaro forzando in maniera clamorosa la società e mettendola spalle al muro per una cessione in direzione Madame.