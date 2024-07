Calciomercato Juve, cosa ha svelato Galliani su Szczęsny

Calciomercato Juve, c’è ufficialmente anche Wojciech Szczęsny tra i tantissimi esuberi bianconeri dopo l’arrivo di Michele Di Gregorio che raccoglierà l’eredità del portiere polacco dopo sette anni di bianconero. Secondo i piani avrebbe dovuto salutare prima l’ex Roma per poi abbracciare il nuovo estremo difensore, ma qualcosa è andato diversamente e nel frattempo è stato accolto comunque l’oramai ex Monza che era in attesa già da parecchie settimane.

Ma il 34enne dell’Est saluterà di certo come ha anche annunciato in un’intervista in cui ha detto di voler aiutare la Juventus. Ora bisogna capire solo la meta. Da una parte l’ipotesi Arabia Saudita raffreddatasi dopo l’apparente virata dell’Al Nassr per Ederson in attesa di una risposta, dall’altra il Monza di Adriano Galliani che prova il colpaccio e che dalla Vecchia Signora poterebbe anche prendere un suo vecchio pupillo come l’ex milanista Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juve, Galliani allo scoperto su Szczesny

L’ex dirigente rossonero, ora alla guida del Monza, ha parlato del portiere della Juve proprio a margine di un evento per una sinergia tra il club brianzolo e Motorola come riportato da TMW: “Parlerei solo di un’ipotesi da questo punto di vista. Quando ci sono le trattative due società si siedono, la suggestione è invece quando una delle due parti pensa che un qualcosa possa avversarsi ed è questo il nostro caso. Vediamo, non si sa mai. Magari resta un sogno ma sognare non costa nulla”, ha dichiarato Galliani.

Poi ha concluso: “L’ultima chiamata sul mio numero di telefono è quello di Giuntoli, non posso mentire. Ha offerte importanti dall’Arabia, vediamo…”. Insomma l’ipotesi c’è ed è concreta. Al portiere, al netto della mega offerta dal Medio Oriente, di sicuro piacerebbe restare in Italia ma andrà incastrato anche il discorso economico con un ingaggio non propriamente alla portata per il club biancorosso che potrebbe spalmarlo in più anni.