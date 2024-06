Calciomercato Juve, cosa succede con Di Lorenzo? Le ultime

Giovanni Di Lorenzo resta sullo sfondo per il calciomercato Juve. La situazione è attualmente ferma, senza novità, se non la ferra volontà di Antonio Conte di tenere il giocatore in rosa. Il tecnico ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa in occasione della presentazione da neo allenatore del Napoli, ribadendo l’assoluta volontà di ripartire sia dal capitano azzurro – appunto l’esterno attualmente impegnato a Euro 2024 con la nazionale italiana – sia da Khvicha Kvaratskhelia che ha sollevato l’altro enorme polverone.

Calciomercato Juve, ultime su Di Lorenzo

Cristiano Giuntoli in tutto questo osserva. Ha individuato nel giocatore un rinforzo ideale per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta, ha già un’intesa di massima con l’agente del calciatore, ma attende novità dal capoluogo campano. La situazione però al omento è paradossale: il calciatore è certo di andar via in quanto considera il suo ciclo napoletano finito, mentre la società è certa al 100% che resterà come ribadito anche dal tecnico.

Considerando la scadenza di contratto nel 2028, è probabile che alla fine la spunti il Napoli. Ma con un vantaggio comunque per Di Lorenzo. Quale? Un aumento sull’ingaggio. Secondo TuttoSport, infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a garantirglielo pur di mettere la parola fine sul caso. Basterà? Nel frattempo in maglia Juve per lo stesso ruolo c’è Danilo che non ha intenzione di muoversi.