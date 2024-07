Calciomercato Juve, da Nizza anche Todibo? Vuole il bianconero

Calciomercato Juve, un affare tira un altro. Dalla Costa Azzurra sta infatti arrivando Khepheren Thuram e potrebbe non essere l’unico a sbarcare in bianconero alla fine da quella direzione. Piuttosto, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, mentre si sistemano i dettagli per il figlio d’arte che andrà a rinforzare il centrocampo di Thiago Motta rispunta anche l’idea relativa a Jean-Clair Todibo per quanto riguarda il reparto difensivo.

Calciomercato Juve, Thuram più Todibo da Nizza?

Roberto Calafiori è ormai un giocatore dell’Arsenal e la società dovrà virare su un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato, così ecco che l’ex Barcellona diventa più di un’idea per Cristiano Giuntoli. La Vecchia Signora – sottolinea la rosea – è del resto passata da sondaggi esplorativi ad approfondimenti più decisi. La richiesta del Nizza è di 40 milioni di euro e il giocatore, dopo aver sfiorato il Manchester United, ora sembra aver messo proprio la Juventus in cima ai suoi desideri il che potrebbe favorire nettamente la trattativa.

Il 24enne può arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Se i francesi non dovessero aprire alla possibilità di scelta, il club piemontese dovrebbe a quel punto prima piazzare Dean Huisejn e far cassa per poi sferrare l’assalto a Todibo. Sullo sfondo resta sempre anche Jakub Kiwior per un possibile ritorno in Serie A.