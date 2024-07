Calciomercato Juve, da Verona arriva l’alternativa a Todibo?

Calciomercato Juve, è Jean-Clair Todibo adesso la priorità assoluta per la difesa una volta sfumato purtroppo Roberto Calafiori. Sempre dal Nizza da dove è Khéphren Thuram. E proprio questa prima operazione potrebbe favorire una seconda, perché i rapporti sono ottimi e ci sono margini per un secondo ricco affare che accontenterebbe tutte le parti in gioco. Specialmente il calciatore a cui è stata promessa la cessione dopo aver perso il treno relativo al Manchester United per questioni regolamentari.

Calciomercato Juve, nuova idea oltre Todibo

Perché è sfumato l’affare? Perché le due società appartengono alla stessa proprietà, così c’è stato lo stop dell’UEFA. Ora però Todibo ha assaporato il grande salto e pretende farlo, seppur in un altro campionato importante come la Serie A e in un’altra big mondiale come appunto la Juventus. C’è da solo trovare l’intesa sul prezzo al momento di 35-40 milioni di euro: si lavora per calare il prezzo e la Vecchia Signora fa leva sulla volontà del calciatore.

In ogni caso, come giusto che sia, Cristiano Giuntoli si cautela e sembra aver già individuato una potenziale alternativa oltre a Jakub Kiwior dell’Arsenal che Thiago Motta conosce dai tempi dello Spezia e che resta sempre nel mirino per la retroguardia. La nuova idea, come riporta TuttoSport, è Juan Cabal del Verona che costa 10 milioni di euro. Giocatore colombiano di 23 anni seguito con attenzione anche dall’Inter.