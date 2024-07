Calciomercato Juve, dalla Next Gen il nuovo Calafiori?

Calciomercato Juve, è purtroppo sfumato il colpo Roberto Calafiori. Il difensore del Bologna rappresentava una priorità assoluta per Thiago Motta e in generale l’intero club bianconero per un super tandem difensivo con Gleison Bremer, ma poco si è potuto quando è subentrato l’Arsenal che ha sparato una mega offerta da oltre 50 milioni di euro. E’ servita a poco a quel punto anche la volontà del giocatore, comunque attratto pure dalla Premier League al pari di una chiamata della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, Thiago Motta convoca Nicolò Savona

Ora la società dovrà pensare subito a un piano B e c’è una nuova idea dalla Ligue 1 ma occhio anche a un nuovo scenario che sta prendendo corpo in queste ore alla Continassa. Come infatti svela TuttoSport oggi in edicola, il neo allenatore ha convocato anche il giovane Nicolò Savona per il raduno del prossimo 10 luglio. Tanto da aver anche avvisato lo stesso calciatore per il quale si prospetta un’estate unica al di là poi di come andrà.

Ovviamente – sottolinea il quotidiano – non potrà essere considerato il vero sostituto di Calafiori ma il classe 2001 reduce dall’esperienza alla Carrarese incuriosisce parecchio il mister italo-brasiliano. Anche perché si tratta di un giocatore nato terzino ma adattato braccetto di una difesa a tre nell’ultima stagione che ha mostrato capacità realizzative e soprattutto di impostazione. Caratteristiche dunque simili a Calafiori. Nella Juve dall’età di 8 anni, chissà che non possa diventare un’importantissima risorsa per il futuro.