Calciomercato Juve, De Rossi prova a convincere Chiesa: le ultime

Calciomercato Juve, accelerata giallorossa per Federico Chiesa. Come infatti riporta TuttoSport, c’è in particolare Daniele De Rossi che spinge per l’arrivo dell’esterno juventino nella Capitale. E soprattutto ora che la Vecchia Signora dovrà necessariamente calare le pretese a fronte di un europeo che non è andato come sperato per quanto riguarda nella fattispecie.

Calciomercato Juve, pressing di De Rossi per Chiesa

Più verosimilmente, infatti, Madame non potrà chiedere più di 25-30 milioni per il calciatore rispetto ai 40 che sperava di strappare in caso di un’ottima vetrina continentale. Una cifra comunque non banale e utile per le casse bianconere poiché ammortizzato quasi tutto il suo peso a bilancio significherebbe comunque una plusvalenza per la società piemontese.

La Lupa fa sul serio e in particolare si starebbe esponendo De Rossi in prima persona col calciatore col quale ha un rapporto maturato in particolare durante Euro 2020. Tra gli sponsor dell’operazione, inoltre, c’è anche Paulo Dybala. Sullo sfondo resta interessato anche il Napoli ma l’ipotesi di uno scambio con Giovanni Di Lorenzo si è raffreddata, dall’estero sondaggi da Bayern Monaco e Manchester United ma nulla di concreto finora. Anche se a parità di condizioni sembra che il 26enne preferisca continuare in Serie A piuttosto che trasferirsi all’estero.