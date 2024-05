Calciomercato Juve, deciso il futuro di Chiesa: cosa accadrà

Calciomercato Juve, è tempo di rinnovi in casa bianconera. Il Dt Cristiano Giuntoli, archiviato il discorso allenatore con l’approdo di Thiago Motta ormai certo e per il quale si attende soltanto l’ufficialità, e oltre al discorso rinforzi per il quale è già attivissimo con una lista acquisti per la Vecchia Signora già tracciata, dovrà risolvere una serie di situazioni interne fondamentali per la prossima stagione.

Nel frattempo ne ha già definite due: quelle di Daniele Rugani e Andrea Cambiaso. Il difensore di Lucca si è rivelato prezioso anche in quest’annata e si è meritato una permanenza fino al 2026 come riserve bianconera, mentre l’esterno – piacevole rivelazione che attira anche i primi interessi dall’estero – è stato blindato fino al 2029. Così sono state messe a posto le prime due pedine interne, con altre situazioni da definire nei prossimi giorni.

Calciomercato Juve, quale futuro per Rabiot e Chiesa?

La più complicata, nota a tutti, è quella di Adrien Rabiot considerando la sua scadenza contrattuale prevista per quest’estate. Non c’è margine di errore o di attesa: dentro o fuori. Il direttore tecnico dovrà giocarsi le carte giuste per convincerlo, e chissà che l’ex compagno di squadra Thiago Motta non possa far la differenza in tal senso, ma ammesso che il centrocampista francese voglia davvero restare dopo l’addio di Massimiliano Allegri e non punti a un nuovo trasferimento a zero come accadde proprio nel 2019 quando arrivò in Piemonte.

Parallelamente a tale situazione, ce n’è un’altra importantissima: parliamo del futuro di Federico Chiesa. In scadenza nel 2025, urge un’accelerata anche per l’esterno figlio d’arte. La Juventus ha infatti deciso di proseguire con lui e dall’altra parte non dovrebbero esserci grossi problemi: la volontà è la medesima come annunciato dopo la Coppa Italia. Possibile rinnovo ponte di un anno per lui, quindi fino al 2026, ma alle stesse cifre attuali: 5 milioni di euro.