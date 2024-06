Calciomercato Juve, perché Di Gregorio e non Szczesny: un dato dice tutto

Calciomercato Juve, pronta la staffetta tra i pali. Il vecchio corso targato Massimiliano Allegri è ufficialmente finito considerando anche il comunicato juventino dove è stata annunciata la risoluzione concordata ed è pronta a partire la nuova era firmata Thiago Motta il quale, giocoforza, cambierà subito alcune cose per provare a rendere la Juventus ancor più forte e competitiva e migliorare il terzo posto di quest’anno.

Il primissimo step, in attesa dei grandi rinforzi tra difesa e centrocampo che rispondono ai nomi di Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners, è il portiere Michele Di Gregorio virtualmente già bianconero per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. La rivoluzione per la Vecchia Signora dunque è iniziata dalla porta, per poi proseguire man mano di settore in settore fino a riguardare l’attacco dove in bilico resta, tra gli altri, soprattutto Federico Chiesa.

Calciomercato Juve, perché arriverà Di Gregorio

Ma per quanto riguarda appunto la porta bianconera, sarà dunque Di Gregorio a raccogliere i guantoni titolari con Wojciech Szczesny costretto a fare il secondo a meno che non decida di accettare la clamorosa offerta nel frattempo pervenutagli dall’Arabia Saudita per 30 milioni per due stagioni in Medio Oriente. Se dovesse restare come sembrerebbe, sarebbe a quel punto Mattia Perin a far spazio al collega in arrivo da Monza.

Il motivo per cui è stato scelto col 26enne è noto ma un dato riportato da TuttoSport oggi in edicola lo sottolinea ancor di più: in biancorosso con Raffaele Palladino quest’anno Di Gregorio ha fatto il 50% dei passaggi in più rispetto al portiere polacco. Il che la dice lunghissima sulle intenzioni di Motta per quanto riguarda l’impostazione dal basso. E l’ex Roma, da questo punto di vista, non è certamente il profilo migliore, senza dimenticare poi anche un contratto in scadenza nel 2025.