Calciomercato Juve, Di Lorenzo costa troppo: rientra Barbieri?

Calciomercato Juve, caccia ai terzini per la nuova squadra di Thiago Motta. Sarà infatti addio alla difesa a tre per un nuovo 4-2-3-1. Il che significa che servono innesti sulle fasce considerando che al momento, di effettivi, ce ne sarebbero solo due: Danilo da una parte anche se resta in bilico, e Andrea Cambiaso fresco di rinnovo bianconero dall’altra.

Per il resto Alex Sandro ha salutato la Vecchia Signora dopo 9 anni, Mattia De Sciglio è ai margini del progetto così come Filip Kostic e Samuel Ilig Junior che – come riporta il Corriere Torino oggi in edicola – sono sul mercato. Timothy Weah può restare in bianconero ma in una posizione diversa col tecnico italob-rasiliano, ovvero avanzato sul fronte offensivo.

Calciomercato Juve, acquisto o rientro di Barbieri?

Ecco, quindi, perché servono innesti sulle corsie. Il nome più caldo da questo punto di vista resta quello di Giovanni Di Lorenzo ormai separato in casa al Napoli: Cristiano Giuntoli lo conosce benissimo avendolo portato in azzurro nel 2019 dall’Empoli, ma è considerata alta la valutazione di 20 milioni fatta da Aurelio De Laurentiis.

Tra gli osservati speciali c’è anche il 19enne Patrick Dorgu all’esordio in Serie A col Lecce: il costo è di 15 milioni, ma l’ingaggio sarebbe decisamente più sostenibile. Altrimenti ci sarebbe una soluzione decisamente più low cost: richiamare alla base Tommaso Barbieri, reduce da un’ottima stagione al Pisa. Il 21enne potrebbe essere una soluzione che andrebbe coniugare qualità e risparmio economico. Sempre che non finisce però nell’operazione col Bologna per Roberto Calafiori.