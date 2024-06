Calciomercato Juve, Di Lorenzo irremovibile: vuole la maglia bianconera

Calciomercato Juve, non è affatto rientrato il caso Di Lorenzo a Napoli: anzi avanti tutta per il matrimonio con la Vecchia Signora. Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, i calciatore continua a voler approdare alla Continassa e Cristiano Giuntoli resta dell’idea di volerlo portare a Torino per offrire a Thiago Motta un profilo di assoluto spessore per il nuovo 4-2-3-1 sulla fascia destra. L’allenatore, al contempo, lo ritiene assolutamente perfetto per la sua filosofia di calcio.

Calciomercato Juve, Di Lorenzo vuole il bianconero

Il giocatore, sebbene capitano partenopeo e tra l’altro simbolo del terzo scudetto, ha maturato la decisione di voler giocare per la Juventus e lo ha fatto con grande convinzione. Ora vuole concentrarsi solo e unicamente su Euro 2024 in corso, ma una volta terminato il torneo ribadito ad Aurelio De Laurentiis che la sua intenzione è di andare via. Posizione che nel frattempo ha riferito al suo agente, Mario Giuffredi, subito dopo Italia-Albania poiché l’agente lo ha raggiunto in Germania.

Antonio Conte ha manifestato al 31enne tutta la sua stima e la voglia di metterlo al centro del nuovo Napoli, il giocatore è lusingato ma ciononostante vuole comunque sbarcare in Piemonte. La società, fosse costretta a venderlo, lo farebbe solo alle proprie condizioni che corrispondono a un incasso di 20-25 milioni di euro ritenuti però troppi dalla Juventus: sullo sfondo resta vivo l’interesse per Federico Chiesa e la possibilità di un incrocio.