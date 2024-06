Calciomercato Juve, Di Lorenzo si avvicina: spinge per il bianconero

Calciomercato Juve: tutti vogliono spezzare i loro attuali matrimoni attratti dal fascino della moglie perfetta, la Vecchia Signora. Non è un caso, infatti, che la società ha già incassato tre sì in attesa di risolvere coi club di riferimento. Ovvero quello di Roberto Calafiori col quale c’è anche un accordo, la disponibilità di Teun Koopmeines che attende solo il via libera per volare in direzione Torino e ora anche Giovanni Di Lorenzo che pure ha raggiunto un’intesa di massima.

Calciomercato Juve, Di Lorenzo vuole il bianconero

A quest’ultimo proposito arrivano conferme da Il Roma oggi in edicola. Secondo quanto riportato dal quotidiano campano – sebbene il nome faccia pensare ad altro -, il giocatore vuole effettivamente sbarcare in bianconero non facendo dietrofront nemmeno di fronte all’annuncio dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Vuole vestire la maglia della Juventus e lo ribadirà in sede nelle prossime ore.

Non sarà facile, tuttavia, convincere il Napoli. Si è creato un vero e proprio caso con tanto di comunicato ufficiale e Cristiano Giuntoli osserva alla finestra: converrà ad Aurelio De Laurentiis tenere un giocatore scontento soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultima stagione? Probabilmente no ed è per questo che la Juventus resta fiduciosa. Il vero nodo da sciogliere è il prezzo.

Di Lorenzo, in ogni caso, può essere davvero il tassello sulla destra per completare la nuova difesa che vedrà poi Calafiori, Bremer e Cambiaso per un’ottima linea difensiva.