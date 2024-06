Calciomercato Juve, difficoltà Calafiori: nuovi contatti per il piano B

Calciomercato Juve, Roberto Calafiori resta il grande obiettivo per la difesa bianconera nonché uno dei due grandi nomi nel mirino per quest’estate insieme a Teun Koopmeiners. Ma le loro trattative non saranno spedite come quelle che stanno portando in bianconero sia Michele Di Gregorio che Douglas Luiz. Il problema, come noto, è la valutazione enorme che le due società avanzano per i propri gioielli.

Calciomercato Juve, contatti per Kiwior dell’Arsenal

Il Bologna chiede almeno 40 milioni di euro per il 22enne attualmente impegnato a Euro 2024, l’Atalanta non deroga invece dai 60 milioni per l’olandese che il torneo in Germania lo ha perso solo per un infortunio in extremis. Ma se per l’atalantino si farà alla fine qualsiasi cosa pur di portarlo in bianconero, per il difensore romano la Juventus potrebbe decidere di valutare un piano B considerando la ferrea volontà del club emiliano di trattenerlo. Ed è proprio quel starebbe accadendo.

Come infatti svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche se la Vecchia Signora non perde definitivamente le speranze, si sta cautelando anticipandosi per possibili alternative. Il principale piano di riserva resta da questo punto di vista Jakub Kiwior già allenato da Thiago Motta allo Spezia e jolly capace di giocare sia in difesa che sulla fascia mancina. Si registrano nuovi contatti in queste ore con la società bianconera che punta al prestito dall’Arsenal.