Calciomercato Juve, domani le visite mediche di Di Gregorio

Calciomercato Juve, dopo Douglas Luiz pronto un altro arrivo ufficiale: non si tratta di Khéphren Thuram, non ancora anche se il suo approdo pure è imminente, quanto piuttosto Michele Di Gregorio che è lì in attesa da settimane e che domani finalmente formalizzerà il suo approdo in bianconero.

Calciomercato Juve, ecco anche Di Gregorio

Come infatti riporta il Corriere Torino oggi in edicola, sarà proprio domani il giorno delle visite mediche al J Medical per il portiere milanese in arrivo dal Monza. Il 26enne andrà a sostituire il 34enne Wojciech Szczesny per un affare congelato ormai da tempo e sulla base di 20 milioni di euro totali. Al calciatore, invece, contratto fino al 2029 con un ingaggio tra i 2 e i 2.5 milioni.

Un grande risparmio per le casse bianconere, considerando che lo stipendio del polacco ammonta invece a 6.5 milioni di euro. E per un profilo comunque di alto livello ma di 8 anni più giovane per una grande operazione firmata Cristiano Giuntoli finora promosso anche dal tifo bianconero. L’ex Roma è atteso in Arabia Saudita all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo dove sono pronti a ricoprirlo d’oro con 20 milioni di euro a stagione per due anni, anche se non è escluso un colpo di scena dalla Serie A.