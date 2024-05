Calciomercato Juve, dopo Allegri un altro addio: annuncio in settimana

E’ iniziata la rivoluzione in casa Juventus. In anticipo rispetto i tempi previsti data la sfuriata di Massimiliano Allegri la sera della vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma era in programma (SUPERCOPPA 2025, CHI AFFRONTERA’ LA JUVE). Una stagione tormentata, con l’obiettivo centrato alla fine ma trascinatasi con enorme sofferenza prima di gioco e dopo anche di risultati considerando la striscia consecutiva senza vittoria tra le mura amiche.

Pronta una nuova era targata Cristiano Giuntoli. Sarà lui il cuore pulsante del nuovo progetto bianconero, l’uomo al comando che deciderà non solo gli acquisti ma anche in generale la programmazione bianconera. Scelto già il nome in panchina: Thiago Motta, in attesa solo da mettere nero su bianco a fine campionato e salvo clamorosi colpi di scena. Si parla di Antonio Conte come eventuale piano B, ma la voglia di puntare forte su un tecnico giovane e dal calcio innovativo è enorme.

Calciomercato Juve, saluta anche Manna dopo Allegri

Nel frattempo c’è un altro addio in programma per fine campionato: Giovanni Manna, dirigente al momento al lato di Giuntoli ma destinato all’uscita per avere un ruolo centrale al Napoli come figura di direttore sportivo. Come riporta il Corriere dello Sport, il passaggio è praticamente pronto: l’annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Al massimo quella successiva all’ultima di campionato, anche se Aurelio De Laurentiis ha in questi giorni indirettamente confermato tale approdo: non ha pronunciato direttamente il nome di Manna, ammettendo però che – a sua detta proprio come raccontato dai giornali – Gianluca Meluso saluterà dopo una sola stagione lasciando la sua scrivania e il suo ruolo da Ds. Ha praticamente lasciato intendere che sì, alla fine sarà Manna il nuovo dirigente che guiderà il mercato azzurro. Su vocifera di una sorta di sgarbo ricambiato e voluto dopo che la Vecchia Signora gli ha soffiato Giuntoli un anno fa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVE