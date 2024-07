Calciomercato Juve, dopo Calafiori sfuma anche Sancho? Il motivo

Il calciomercato Juve potrebbe subire un’altra brusca frenata nelle prossime ore, con un nuovo spiacevole imprevisto a fronte dei piani iniziali del Dt Cristiano Giuntoli. Dirigente che non è propriamente fortunato in questo avvio: prima l’imprevisto con Weston McKennie che ha quasi fatto saltare l’approdo di Douglas Luiz, poi la frenata per Wojciech Szczęsny in Arabia al netto dell’arrivo di Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram arrivato perché Adrien Rabiot ha dato buca sul rinnovo contrattuale che era solo da firmare.

Calciomercato Juve, salta anche Sancho?

In tutto questo è saltato anche l’approdo del pupillo di Thiago Motta, ovvero Roberto Calafiori destinato alla Premier League. E ora c’è il concreto rischio che sfumi un altro grande nome nel mirino bianconero, ovvero Jadon Sancho. Secondo quanto infatti riferisce SkySports, l’esterno inglese andrebbe dritto verso una permanenza al Manchester United dopo un chiarimento con Erik ten Hag che sembrerebbe pronto a puntare sull’attaccante in prestito al Borussia Dortmund nell’ultima stagione.

Il 24enne è tornato ad allenarsi con gruppo e le porte del mercato potrebbero chiudersi qui per lui. Se fosse confermato, la Juventus dovrebbe guardare a un altro esterno. Magari a Karim Adeyemi proprio del Borussia, per una pista comunque non semplice e di certo non da impostare in prestito ma per un acquisto definitivo.