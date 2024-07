Calciomercato Juve, dopo Douglas Luiz altri 4 colpi per sognare

“Tifosi, vi piace questa Juve? Un poker d’assi per sognare”, titola così TuttoSport oggi in edicola per quanto riguarda il calciomercato Juve. Perché in queste ore è stato annunciato Douglas Luiz, colpo da 50 milioni di euro, ma non finisce certamente qui per la Vecchia Signora che tramite un mercato basato sulla sostenibilità e la strategia ha comunque l’obiettivo di puntare in alto e riprendersi il ruolo che più le spetta in Italia e in Europa.

Calciomercato Juve, altri 4 grandi colpi in programma

Così dopo appunto il brasiliano, ci sono altri quattro grandi obiettivi nel mirino per un grandissimo 4-2-3-1: il primo nome è in difesa ed è quello di Roberto Calafiori, pupillo di Thiago Motta, valutato 40 milioni di euro. Operazione complicata per cifre e resistenza emiliana ma la volontà del giocatore, alla fine, potrebbe fare la differenza.

A centrocampo, accanto al neo regista di Rio de Janeiro, pronto e imminente anche l’arrivo di Khephren Thuram per un affare in chiusura attorno ai 20 milioni di euro. Gli ultimi due colpi sarebbero invece per l’attacco: uno è Jadon Sancho che andrebbe a fare la differenza sulla fascia destra arrivando in prestito, l’altro è Teun Koopmeiners – in definitivo per 60 milioni di euro – che il panico invece lo creerebbe sulla trequarti proprio alle spalle di Dusan Vlahovic che potrebbe scatenarsi oltremodo in questa nuova Juventus che promette fiamme e fuoco.