Calciomercato Juve, dopo Roma e Leicester altra offerta per Soulé

Calciomercato Juve, è bagarre adesso per Matias Soulé. La Roma ha raggiunto un accordo col calciatore ed è pronta a rilanciare in queste ore così da pareggiare l’offerta del Leicester, col club inglese pronto però a mettere una cifra ancor più alta sul piatto così da convincere il club bianconero.

Calciomercato Juve, il West Ham irrompe per Soulé

Ma non è finita qui perché potrebbe esserci un terzo incomodo come svelato da TuttoSport oggi in edicola, si tratta del West Ham che finora è rimasto fermo a guardare muovendosi appena con sondaggi ma pronto a irrompere nella scena.

Il club britannico, infatti, sarebbe prossimo a presentare un’offerta ufficiale passando dalle parole ai fatti. E Cristiano Giuntoli ci spera, perché in verità è in Premier League che si vorrebbe piazzare il giocatore. Sia per non rinforzare direttamente un’italiana, sia perché è dall’Inghilterra che di certo potrebbero arrivare più soldi poi da dirottare per chiudere la questione Teun Koopmeiners.

Non è da escludere quindi un sorpasso degli Hammers che potrebbero sfondare il muro dei 30 milioni di euro. Se dovesse farlo anche il Leicester – e addirittura i giallorossi che non vorrebbero però spingersi troppo avanti – sorriderebbe la Vecchia Signora perché si creerebbe un’asta dalla quale può solo trarne enormi benefici economici-