Calciomercato Juve, dopo Thuram pronta una tripletta importante

Preso anche Khepheren Thuram, ora è pronta una tripletta da parte di Cristiano Giuntoli per infiammare definitivamente il calciomercato Juve. Le prossime tre tappe per mettere il punto finale almeno per quanto riguarda la formazione titolare bianconera, in attesa di puntellare eventualmente anche le seconde linee per rimpiazzare chi partirà.

Calciomercato Juve, pronto un tris in entrata

Un difensore, un centrocampista di qualità e almeno un’ala. Sono queste le richieste avanzate dal neo allenatore bianconero che ieri ha visitato anche il museo della Juventus e approvate dalla società. Sono nitidi da questo punto di vista anche gli identikit: ovvero Teun Koopmeiners dall’Atalanta, Jean-Clair Todino per un secondo acquisto dal Nizza e Jadon Sancho potenzialmente in arrivo dal Manchester United. E dalla Continassa, cessioni permettendo, filtra un cauto ottimismo su tutte e tre le operazioni.

Bisognerà solo armarsi di pazienza in attesa di cessioni importanti prima di affondare il colpo. In uscita, riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, restano Dean Huojsen, Federico Chiesa e forse anche Matias Soulé. Basta che si sblocchi una di queste operazioni per innescare a catena un assalto in entrata a uno dei tre nomi citati per i quali la Vecchia Signora vanta già i sì dei calciatori.