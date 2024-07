Calciomercato Juve, doppia operazione in prestito per la fascia?

Calciomercato Juve, sarà necessario un restyling sulle fasce per la nuova era Thiago Motta. E anche su questo sta lavorando Cristiano Giuntoli in queste settimane. Sia gli esterni bassi che alti del nuovo 4-2-3-1. Tra quelli che sono in lista di sbarco e chi invece dovrà appunto approdare per rinforzare la nuova formazione bianconera, da una parte e anche dall’altra.

Calciomercato Juve, Giuntoli li porta entrambi gratis?

In difesa, per esempio, i titolari ci sono ma mancano le riserve. Danilo infatti spingerà da una parte, Andrea Cambiaso dall’altra. E alle loro spalle? A oggi ci sarebbero Mattia De Sciglio a destra e Filip Kostic a sinistra, ma entrambi sono in uscita col Dt che ha già individuato in un protagonista di Euro 2024 l’alternativa mancina e in un altro brasiliano dopo Douglas Luiz l’opzione per la destra. E arrivano conferme a proposito di quest’ultimo.

Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, la Vecchia Signora sta anche accelerando per Yan Couto del City in prestito al Girona nell’ultima stagione e con la Juventus che lo vorrebbe sempre a titolo temporaneo. Se per questo si punta a una doppia operazione gratuita per la corsia destra in particolare, perché ci sarà un tentativo per l’arrivo anche di Jadon Sancho dall’altra sponda di Manchester. Dall’altra parte alta, invece, ci sarà uno dei punto di riferimenti assoluti del club per i prossimi anni: Kenan Yildiz.